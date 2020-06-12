"Проехать было практически невозможно": Шовковский вспомнил ажиотаж перед матчем против сборной России

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский вспомнил условия, в которых происходили поединки против сборной России

"У некоторых из нас уже был опыт противостояния с представителями российского футбола на клубном уровне. В 1994 году Динамо встречалось со Спартаком в Лиге чемпионов, но тогда не было такого накала страстей, как в этот раз.

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Разговоров тоже хватало, и нас от них все время пытались уберечь, но на этот раз политическая подоплека была выше просто в разы. Перед матчем в Киеве, а он открывал весь отборочный цикл, главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо даже ввел для нас определенные запреты – не рекомендовалось разговаривать по телефону и читать газеты. Но мы и так понимали, что на фоне этих поединков будут сравнивать футбол в двух странах.

Создавался невероятный и где-то ненужный ажиотаж. Особенно перед игрой в Москве – там была такая пропаганда, время люди не стеснялись в выражениях и образах. В Киеве больше запомнилось другое – это поддержка наших болельщиков. Когда мы ехали на игру, все Бульвар Леси Украинки – сверху донизу и с обеих сторон – был заставлен автобусами в два ряда. Проехать было практически невозможно! Трибуны стадиона оказались заполнены под завязку.

Вся эта энергетика передавалась команде, лично я не мог ее не чувствовать. Поддержка зрителей сыграла свою роль в нашей победе. 3:2, мы начали турнир на мажорной ноте", – поделился Шовковский в интервью Команда№1.

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