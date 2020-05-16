Продолжить дело Коноплянки и сдержать идеального Холанда – Шальке попытается снова ошарашить Дортмунд

Дортмундская Боруссия на своем поле принимает Шальке в центральном матче 26 тура Бундеслиги. "Футбол 24" расставляет главные акценты перед Рурским дерби.

Боруссия Д – Шальке

16 мая, 16:30. Дортмунд, пустой Вестфаленштадион

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Бундеслига вернулась значительно раньше других топ-чемпионатов, поэтому приток новой аудитории неизбежен. Реклама начинается с Рурского дерби – самого горячего немецкого противостояния. К сожалению, зрители сегодня не почувствуют всей магии, всей ненависти. Пустые трибуны превратят этот поединок в обычную игру. Именно поэтому многие фаны выступали против возобновления Бундеслиги за закрытыми дверями – немецкий футбол потеряет свою идентичность.

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Боруссия ведет борьбу за чемпионство, занимая второе место в таблице с 4 очками отставания от лидера. Молодой коллектив Люсьена Фавра готов сражаться до последнего, но перед карантином казалось, что в гонке с такой Баварией усилия напрасны. Теперь есть шанс начать все почти с чистого листа – только соперник имеет фору.

Джейдон Санчо не устает раздавать ассисты (15 за чемпионат), а Эрлинг Холланд мгновенно освоился в Дортмунде и продолжил штамповать голы (уже 9 в Бундеслиге). Норвежец добавил мускулов хрупкой атаке "шмелей", при этом у него невероятная скорость, шикарная реализация и умение эффективно двигаться в чужой штрафной.

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Шальке очень прилично прошел первую часть сезона, несколько раз даже мог вырваться на вершину турнирной таблицы. Со временем стало немного меньше везти – команда упала на 6 место и катастрофически отстала от зоны Лиги чемпионов. Пандемия застала гельзенкирхенцев в ужасной форме – 7-матчевая безвыигрышная серия в Бундеслиге с двумя забитыми мячами. Над Дэвидом Вагнером навис Дамоклов меч.

Фаворит поединка очевиден, однако Рурское дерби редко завершается прогнозируемо. Боруссия выиграла лишь один из 8 последних матчей против Шальке и уже дважды подряд дома получает от принципиального соперника по 4 мяча в собственные ворота – одну из феерий режиссировал Коноплянка. В первом круге текущей Бундеслиги команды расписали нулевую ничью, а Шальке был даже ближе к успеху. Сегодня "кнаппен" могут остановить Дортмунд контратаками и прекрасным центром поля.

Шансы гостей выросли в геометрической прогрессии, когда стало известно, что основная пара центрхавов Боруссии не сыграет в дерби – Аксель Витсель и Эмре Джан травмированы. У Шальке также есть потеря в этой зоне (лечится Омар Маскарель), но умные Суат Сердар и Уэстон Маккенни способны разорвать центр поля.

Травмированные : Ройс, Джан, Витсель, Шульц, Загаду – Маскарель, Кабак, Стамбули

С огромной вероятностью Люсьен Фавр выберет действенную в этом сезоне схему 3-4-3 и закроет дыру в полузащите Юлианом Брандтом. Немец добавляет вариантов в позиционных атаках, но без мяча склонен проваливаться. У Шальке точно будут моменты – вопрос в реализации.

Сила Дортмунда в флангах, где активно работают Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейро. У Боруссии большие кадровые потери, но ни одна из них не сравнится с отсутствием капитана Марко Ройса. Без него последнее место в атаке получит или Торган Азар, или юный американец Джио Рейна, который уже успел ворваться в большой футбол.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Брандт, Дилейни, Геррейро – Санчо, Холанд, Азар.

Шальке: Шуберт – Кенни, Тодибо, Настасич, Очипка – Калиджури, Маккенни, Сердар, Харит – Бургшталлер, Раман.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

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