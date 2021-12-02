Продолжение серии поражений Коваленко и компании в видеообзоре матча Интер – Специя – 2:0
00:14 - Читати українською
Интер уверенно разобрался со Специей в матче 15-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Гости продержались до 36-й минуты. Лаутаро красиво откатил мяч на Гальярдини, и хавбек Интера огорчил свою бывшую команду. Виктор Коваленко мог отличиться ассистом, однако Ханданович отразил удар Аду с подачи украинца.
Интер уверенно переиграл Специю – Коваленко мог добавить интриги
В дебюте второй половины Интер получил право на пенальти за игру рукой. Лаутаро подошел к "точке", четко разведя вратаря и мяч по углам. 2:0 – миланцы продолжили серию побед до 3 матчей, а Специя столько же поединков подряд проиграла.
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