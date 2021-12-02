Интер уверенно разобрался со Специей в матче 15-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Гости продержались до 36-й минуты. Лаутаро красиво откатил мяч на Гальярдини, и хавбек Интера огорчил свою бывшую команду. Виктор Коваленко мог отличиться ассистом, однако Ханданович отразил удар Аду с подачи украинца.

Интер уверенно переиграл Специю – Коваленко мог добавить интриги

В дебюте второй половины Интер получил право на пенальти за игру рукой. Лаутаро подошел к "точке", четко разведя вратаря и мяч по углам. 2:0 – миланцы продолжили серию побед до 3 матчей, а Специя столько же поединков подряд проиграла.