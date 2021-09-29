Начало встречи сложилось для немцев вполне оптимистично. Нкунку четко реализовал выход один на один, а VAR помог разобраться с офсайдной линией. Впрочем, это был последний успех РБ Лейпциг в поединке.

Лига чемпионов: Атлетико вырвал победу над Миланом, Ливерпуль унизил Порту, Брюгге с Соболем одолел РБ Лейпциг

До перерыва Брюгге успел не только отыграться, но и выйти вперед. VAR снова вмешивался в определение офсайдов, когда Ванакен и Риц поражали ворота "быков". Второй тайм голов не подарил, поэтому команда Соболя празднует прекрасный старт ЛЧ – 4 очка в матчах против ПСЖ и РБ Лейпциг.