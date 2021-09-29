Продолжение роскошного хода Соболя и компании в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Брюгге – 1:2
10:43 - Читати українською
Брюгге одолел РБ Лейпциг в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Начало встречи сложилось для немцев вполне оптимистично. Нкунку четко реализовал выход один на один, а VAR помог разобраться с офсайдной линией. Впрочем, это был последний успех РБ Лейпциг в поединке.
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До перерыва Брюгге успел не только отыграться, но и выйти вперед. VAR снова вмешивался в определение офсайдов, когда Ванакен и Риц поражали ворота "быков". Второй тайм голов не подарил, поэтому команда Соболя празднует прекрасный старт ЛЧ – 4 очка в матчах против ПСЖ и РБ Лейпциг.
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