Рух был активнее в первой половине, однако львовянам не хватало точности, а Кудрик спас после точного удара Русина. Во второй половине вратарь Мариуполя совершил сейв после опасного удара того же Русина, а дальше команды не смогли даже создать возможности для забитого гола. Интересно, что это уже десятый матч Руха в УПЛ, в котором новичок первенства так и не одержал победу.

Рух расписал ничью с ослабленным коронавирусом Мариуполем – безвыигрышная серия львовян достигла 10 матчей

Таким образом, Рух набрал пять очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице. Мариуполь, имея в активе 13 зачетных баллов, опустился на восьмую строчку.