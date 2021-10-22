Продолжение идеального похода Ярмоленко и компании в видеообзоре матча Вест Хэм – Генк – 3:0
08:53 - Читати українською
Вест Хэм разгромил Генк в матче 3-го тура Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Победу "молотов" обеспечили удачные действия защитников в атаке. Левый защитник Крессвелл дважды подавал на головы центрбекам Доусону и Диопу, которые не замечали оппонентов.
Ярмоленко помог Вест Хэму разгромить Генк и оторваться от конкурентов в Лиге Европы с идеальными показателями
Андрей Ярмоленко провел весь матч на острие, однако добивал Генк его конкурент за позицию правого вингера. Боуэн протащил мяч до штрафной и "прошил" голкипера низовым ударом. 3:0 – Вест Хэм продолжает идти в Лиге Европы без потерь.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter