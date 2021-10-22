Победу "молотов" обеспечили удачные действия защитников в атаке. Левый защитник Крессвелл дважды подавал на головы центрбекам Доусону и Диопу, которые не замечали оппонентов.

Ярмоленко помог Вест Хэму разгромить Генк и оторваться от конкурентов в Лиге Европы с идеальными показателями

Андрей Ярмоленко провел весь матч на острие, однако добивал Генк его конкурент за позицию правого вингера. Боуэн протащил мяч до штрафной и "прошил" голкипера низовым ударом. 3:0 – Вест Хэм продолжает идти в Лиге Европы без потерь.