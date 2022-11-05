Бавария ярко победила Герту в 13-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Все основные события произошли в первом тайме. Мусиала открыл счет, а Шупо-Мотинг оформил дубль. Это его 7-й подряд поединок во всех турнирах с результативным действием.

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