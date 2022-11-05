Продолжение феерии Шупо-Мотинга в видеообзоре матча Герта – Бавария – 2:3
21:20 - Читати українською
Бавария ярко победила Герту в 13-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
40’ Доди Люкебакио
44’ Дави Зельке
13’ Джамал Мусиала
40’ Доди Люкебакио
44’ Дави Зельке
Все основные события произошли в первом тайме. Мусиала открыл счет, а Шупо-Мотинг оформил дубль. Это его 7-й подряд поединок во всех турнирах с результативным действием.
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"Старая Леди" сократила отставание от Мюнхена усилиями Лукебакио и Зельке, но больше не смогла. Победа позволила Баварии временно возглавить турнирную таблицу Бундеслиги с 28 очками, Герта идет 14 с 11 пунктами.
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