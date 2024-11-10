В поединке 13-го тура чемпионата Украины Верес на своем поле одолел Рух (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Верес уверенно начал матч и уже на 6-й минуте открыл счет: Пидгурский потерял мяч на правом фланге обороны в борьбе с Яго, после чего Дахновский точно пробил в левый угол.

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На 22-й минуте ровенчане удвоили преимущество благодаря быстрой контратаке левым флангом: Дахновский перевел мяч на дальнюю часть штрафной, где Луан ударом низом отправил его в ворота. Этот гол стал решающим в матче, и игра завершилась победой Вереса.