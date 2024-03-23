На 9-й минуте Минай мог выходить вперед, но Пеньков в сумасшедшем прыжке потянул мяч из левой девятки. Яшари огрызнулся ответным ударом – Кемкин среагировал. В середине тайма Кораблин получил передачу на правом фланге, ворвался в штрафную и с угла пробил кипера. Уже в добавленное время Устименко оказался на газоне и игроки ЛНЗ требовали пенальти, но арбитр после просмотра VAR дал указание продолжать игру. Еще до перерыва Минай должен был удваивать свое преимущество: Витенчук вышел один на один, но решил отдать на Корнийчука – защитник успел на мяч первым.

Минай одержал вторую победу в сезоне УПЛ, переиграв ЛНЗ на выезде – закарпатцы близки к выходу из зоны вылета

После отдыха закарпатцы забили второй раз: передача почти из центра поля в штрафную на Семотюка, тот уже в падении сумел отдать на набегающего Устименко и Денис шокировал соперника точным ударом. На экваторе второй сорокапятиминутки Наумец стрелял в ближний угол – кипер Миная в падении спас. Впоследствии Хобленко с 10 метров чудом пробил мимо ворот. Гол престижа ЛНЗ таки выстрадал – в добавленное время отличился израильский новичок Арад Бар. Но вырвать хотя бы ничью не хватило времени.