Новички АПЛ Лидс и Фулхэм устроили на Элланд Роуд настоящую голевую феерию. Первыми сумели забить хозяева – уже в начале матча Элдер Кошта выстрелом под перекладину огорчил соперника. В середине тайма лондонцы получили право на пенальти, который удачно реализовал Митрович. А под занавес первой сорокапятиминутки свою попытку с одиннадцатиметровой отметки успешно завершил Матеуш Клих.

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После отдыха "павлины" в течение семи минут забили дважды и сделали счет разгромным. Однако подопечные Скотта Паркера не остановились и сумели сократить отставание до минимума. На большее гостей не хватило.

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