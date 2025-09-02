"Продолжается работа компетентных органов. Служба внутренних расследований УАФ и Комитет этики и честной игры находятся в активной и очень тесной коммуникации с правоохранителями и другими задействованными структурами.

Пока процесс не завершен, не можем предоставлять более конкретных комментариев", – заявили в УАФ в ответ на запрос Tribuna.

Напомним, сегодня Виктор Вацко сообщил, что СБУ провела обыски дома у ассистента Унаи Мельгосы по молодежной сборной Кирилла Мазура, а также что в ряде нечистоплотных моментов фигурирует ассистент Сергея Реброва Глеб Платов.

