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"Продолжаем работать", – Лунин не опускает рук после неоднозначного дебюта за Леганес

08:24 62 Читати українською
"Продолжаем работать", – Лунин не опускает рук после неоднозначного дебюта за Леганес
Андрей Лунин / Фото ФК Леганес

Украинского вратаря Леганеса Андрея Лунина не смущают два пропущенных мяча в дебютном поединке.

Лунин дебютировал за Леганес в матче Кубка Испании против Райо Вальекано, где команды расписали результативную ничью (2:2). Удачным этот матч для Лунина назвать сложно. Соперники нанесли в створ его ворот лишь 3 удара – и 2 из них завершились пропущенными голами. Однако явных провалов украинец не допускал.

Лунин дебютировал за Леганес: худшая оценка в матче и 2 пропущенных гола после трех ударов в створ

"Продолжаем работать", – написал Лунин, опубликовав в Instagram фото с тренировки команды.

Следующий поединок Леганес проведет против Атлетико сегодня, 3 ноября, начало в 14:00.

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Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
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