"Поздравляю всех с наступающим новым годом! Хоть сегодня праздничный день, к сожалению, он очень сильно омрачен событиями этого года.

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Как и в это время в прошлом году, невозможно полностью сосредоточиться на праздновании, потому что в нашей стране каждый день гибнут люди: от наших воинов на передовой до простых гражданских в своих домах – непосредственно из-за действий России. Массовые обстрелы по всей Украине всего два дня назад, которые привели к дальнейшей гибели многих невинных людей, в дальнейшем напоминают об этом.

Как всегда, выражаю мою благодарность ВСУ, волонтерам и всем тем, кто помогает сохранять суверенитет страны и безопасность как можно большего количества людей. Продолжаем поддерживать и верить в них и надеяться на лучшее. Слава Украине! Слава ВСУ!" – написал Ребров на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Сергей Станиславович провел во главе сборной Украины 8 матчей, в которых одержал 4 победы, 3 ничьи и потерпел 1 поражение.

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