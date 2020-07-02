toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Продажа стадиона Черноморец может сорваться, – СМИ

2 июля 08:00 - Читати українською
Продажа стадиона Черноморец может сорваться, – СМИ
стадион Черноморец

Футбольная арена одесского клуба стала предметом конфликта интересов.

Киевский апелляционный суд 2 июля рассмотрит апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о снятии ареста со стадиона Черноморец. Также, 3 июля фонд планирует ходатайствовать об отмене ареста в Шевченковском районном суде города Киева, сообщает Лига-нет.

"Ультрас обещают устроить Майдан": журналист раскрыл секрет, кто помог россиянам приобрести стадион Черноморец

Стадион Черноморец был продан на открытом аукционе с 21-й попытки 22 мая 2020. Арена принадлежала неплатежеспособному банку Имексбанк. Покупатель – американская компания Allrise Capital Inc. Сумма сделки составила 193 700 000 грн. Деньги были перечислены на счета банка и должны были быть выплачены его кредиторам. Но 11 июня следственным судьей Шевченковского районного суда был наложен арест на стадион, что делает невозможным составление договора купли-продажи.

В фонде подчеркивают, что ряд положений украинского законодательства непосредственно запрещает арест имущества, принадлежащего неплатежеспособному банку. Странным в действиях судьи является тот факт, что именно он раньше снимал арест на другие активы Имексбанка, говорится в заявлении фонда. Арест стадиона Черноморец уже несколько раз был признан незаконным положениями Киевского апелляционного суда.

"Лобановський запросив мене додому": чому Павлов покинув Динамо, воював з арбітрами і викурював по 3 пачки цигарок

blog_ava
Бавария подтвердила желание Тьяго перейти в другой клуб – хавбека сватают в Ливерпуль
07:30
643
Теги
Первая лига Черноморец Черноморец Черноморец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
28
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук