Продажа стадиона Черноморец может сорваться, – СМИ

Футбольная арена одесского клуба стала предметом конфликта интересов.

Киевский апелляционный суд 2 июля рассмотрит апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о снятии ареста со стадиона Черноморец. Также, 3 июля фонд планирует ходатайствовать об отмене ареста в Шевченковском районном суде города Киева, сообщает Лига-нет.

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Стадион Черноморец был продан на открытом аукционе с 21-й попытки 22 мая 2020. Арена принадлежала неплатежеспособному банку Имексбанк. Покупатель – американская компания Allrise Capital Inc. Сумма сделки составила 193 700 000 грн. Деньги были перечислены на счета банка и должны были быть выплачены его кредиторам. Но 11 июня следственным судьей Шевченковского районного суда был наложен арест на стадион, что делает невозможным составление договора купли-продажи.

В фонде подчеркивают, что ряд положений украинского законодательства непосредственно запрещает арест имущества, принадлежащего неплатежеспособному банку. Странным в действиях судьи является тот факт, что именно он раньше снимал арест на другие активы Имексбанка, говорится в заявлении фонда. Арест стадиона Черноморец уже несколько раз был признан незаконным положениями Киевского апелляционного суда.

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