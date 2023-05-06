Сезон еще не завершился, а босса партенопейцев уже расспрашивают о кадровых вопросах лета.

"Видеть счастливых неаполитанцев – это самое лучшее чувство": Спаллетти прокомментировал досрочное чемпионство Наполи

"Я не продам Виктора Осимхена этим летом – никаких шансов! Спаллетти – легенда, за которой я гонялся минимум десять лет. Хочу провести с ним длительный цикл, потому что он является великим лидером. Я активировал пункт о продлении контракта, теперь слово за ним… Лучано заявил, что влюбился в Неаполь. Он стал здесь героем, и понятно, что ему это нравится", – заявил Де Лаурентис в комментарии Rai.

Осимхен – лучший бомбардир этого сезона Серии А (22 гола) и лидер чемпионского Наполи. На нигерийца претендуют МЮ и Бавария, однако Наполи отпугивает всех покупателей 150-миллионным ценником. Контракт Спаллетти формально истекает летом, однако в нем есть пункт на еще один сезон.

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