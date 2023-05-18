Мадридский клуб после вылета из Лиги чемпионов от Манчестер Сити сосредоточился на летнем трансферном окне. Решения уже есть.

Карло Анчелотти остается главным тренером "бланкос", поэтому планирует изменения в составе, сообщает Relevo. Из аренды в Райо Вальекано вернётся Фран Гарсия, чтобы закрыть проблемный левый фланг.

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Арендное соглашение Браима Диаса с Миланом тоже завершится летом, и он будет вынужден ехать обратно в Мадрид. Реал намерен продлить с хавбеком действующий до 2025 года контракт, но пока неизвестно, найдется ли для него место в основе в новом сезоне.

Главным событием лета должен стать приезд Джуда Беллингема из Боруссии Дортмунд. "Бланкос" готовы заплатить желаемые 150 миллионов евро за английского суперталанта. Сам хавбек уже согласился на переезд.

Что касается нынешнего состава, то контракты Карима Бензема, Луки Модрича и Тони Крооса будут продлены. Лидеры доказали свою способность играть на высоком уровне еще не менее 1 года.

Соглашение нападающего Мариано Диаса завершается летом, и оно продлено не будет. На его место на полноценной основе в первую команду придет Альваро Родригес. 18-летний нападающий играет за Реал Кастилью, но в этом сезоне уже 7 раз выступал под руководством Анчелотти (гол+ассист).

Кроме этого, Реал еще планирует немного заработать на продажах. Если поступят хорошие предложения, "бланкос" отпустят Андрея Лунина, Ферлана Менди и Альваро Одриосолу.

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