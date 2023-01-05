"О том, как нам платили в то время в Заре, можно долго рассказывать. Особенно, когда спонсировать клуб начал концерн МАЛС. Московские ребята, имевшие сеть игровых автоматов, решили взять шефство над нашей командой. Хорошего мало. Постоянные долги.

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Насколько я помню, зарплата была тогда 300 долларов. Но я эти деньги практически не видел. Зарплату мы получали коврами и прочими бытовыми товарами. Приходишь в клуб за зарплатой, а тебе дают список разных товаров, напротив которых стоит цена. Вот и выбирай. Затем расписываешься в ведомости и идешь на склад за товаром, который ты выбрал. Это сейчас, когда мы вспоминаем это время, смеемся. А тогда всем нам было не до смеха.

Помню случай: некоторые из ребят не приходили на тренировки. Мобильных телефонов тогда не было. На другой день тренер спрашивает игрока: "Почему ты вчера не явился на тренировку?". А он ему в ответ: "Был на рынке, ковер продавал, который мне выдали вместо заплаты". Что на это тренер может сказать? Только: "Иди в общую группу и тренируйся". Очень сложно было тогда, играя в футбол, семью содержать.

Что я брал? Помню, фен жене взял. А еще рубашки какие-то, которые раздавал. А в основном брал ковры. На то время это был дефицит. Потом не знал, куда девать. То на пол бросишь, то на стену повесишь. Кстати, эти ковры очень плохого качества были", – рассказал Микитин в интервью FanDay.

Напомним, Владимир выступал в составе Зари с 1991 по 1996 годы.

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