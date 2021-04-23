"Почему Пятов сел на скамейку? Трудный вопрос. Я думаю, что продать Толю (Анатолия Трубина, – Футбол 24) больше шансов сейчас.

Ризнык назвал первенство, в котором хотел бы продолжить карьеру, несмотря на слухи о переходе в Шахтер

Но я ничего не знаю, если честно. Говорят, что Пятов поссорился с Каштру, не то вопрос поставил. Они о чем-то разговаривали и не так друг друга поняли. Возможно, из-за этого", – сказал Ризнык в программе ОТДУШИВДУШУ.

К слову, Дмитрий в текущем сезоне провел за Ворсклу 21 поединок, пропустив 19 голов и 7 раз удержав свои ворота на замке.

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