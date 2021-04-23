"Продать Трубина больше шансов": Ризнык озвучил причину непопадания Пятова в основу Шахтера
10:46 - Читати українською
Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык назвал свою версию потери Андреем Пятовым места в стартовом составе команды Луиша Каштру.
"Почему Пятов сел на скамейку? Трудный вопрос. Я думаю, что продать Толю (Анатолия Трубина, – Футбол 24) больше шансов сейчас.
Ризнык назвал первенство, в котором хотел бы продолжить карьеру, несмотря на слухи о переходе в Шахтер
Но я ничего не знаю, если честно. Говорят, что Пятов поссорился с Каштру, не то вопрос поставил. Они о чем-то разговаривали и не так друг друга поняли. Возможно, из-за этого", – сказал Ризнык в программе ОТДУШИВДУШУ.
К слову, Дмитрий в текущем сезоне провел за Ворсклу 21 поединок, пропустив 19 голов и 7 раз удержав свои ворота на замке.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter