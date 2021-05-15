"Сколько Де Лаурентис заплатил в свое время за Наполи? Нисколько. А Лотито за Лацио? Тоже практически ничего. Сколько Krause Group заплатила за Парму? Наверное, миллионов 60. В моём случае речь шла о реальных деньгах, но во Флоренции не хотят говорить об этом. Я выставляю Фиорентину на продажу.

Наставник Фиорентины покинет клуб по окончании сезона

Я приобрел клуб за 170 миллионов евро. 80 миллионов ушло, чтобы разобраться с бухгалтерией клуба, 85 миллионов – на строительство спортивного центра. Вы здесь во Флоренции богатые. Я хочу улететь в Америку, а Фиорентину продать богатым флорентийцам. Я продаю клуб за 335 миллионов евро, предложение действует 10 дней, за это время нужно внести депозит 35 миллионов. Покупатель должен быть флорентийцем. Даю вам шанс, это отличная сделка.

Как вы думаете, кто-то из жителей Флоренции может себе это позволить? Если нет, почему вы тогда критикуете Коммиссо? Фиорентина сейчас не имеет долгов. Посмотрите на Милан, Интер, Ювентус или Рому – у всех у них большие долги. Фиорентину сейчас полностью финансирует моя семья. Я горжусь этим. И Фиорентина никогда не вернётся туда, куда её привел Чекки Гори, – к банкротству", – цитирует Коммиссо TMW.

Напомним, американский миллиардер приобрел итальянский клуб в июне 2019 года. За два тура до финиша его команда идет в турнирной таблице Серии А тринадцатой, имея в своем активе 39 очков.

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