Саудовская Аравия платит Лео Месси за роль посла около 30 млн евро в год.

Зимой 2021 года Криштиану Роналду получил предложение возглавить должность туристического амбассадора Саудовской Аравии с окладом в примерно 6 миллионов евро в год. Когда португалец отказался, представители Саудовской Аравии решили обратиться к Лионелю Месси. В мае 2022 года стало известно, что аргентинец начал выполнять роль туристического амбассадора страны.

Месси озвучил свою версию относительно скандала в Аравии – Лео не покидал расположение ПСЖ без разрешения

Согласно The Athletic, гонорар Месси составляет примерно 30 миллионов евро в год. Источник отмечает, что Лео "продался дьяволу".

Напомним, что ПСЖ отстранил Месси от выступлений за первую команду после того как узнал о несанкционированной поездке аргентинца в Саудовскую Аравию.

Возвращение Месси: лучший игрок Барсы может уйти, чистка на 200 миллионов, вдвое меньший стадион и другие препятствия