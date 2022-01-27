"Кто из президентов клубов является образцом для меня? Можно назвать многих, но когда-то мне понравилось, как создавалась команда Монако. За короткое время создали команду, которую продали на 600 млн евро. С этим человеком, который ее создавал, я сейчас дружу и он поддерживает с нами хорошие отношения.

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Были разговоры с Галлиани о том, как управляется Милан. Есть много хороших примеров", – сказал Суркис в программе Бомбардир.

Напомним, пост президента киевского Динамо Игорь Суркис занимает с 2002-го.

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