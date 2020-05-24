"Продал медаль чемпиона мира и все потратил на кокаин": экс-игрок Сан-Паулу рассказал о наркотическом аде

Бывший игрок Сан-Паулу Флавио Донизете поделился историей своей зависимости от наркотиков.

"Я продал медаль клубного чемпиона мира, чтобы купить наркотики. Продал за 7 тысяч реалов (3,5 тысячи евро, – прим). Почти все деньги за медаль сразу потратил на кокаин. Сначала купил на тысячу реалов. Все употребил за два дня. Чем больше было денег, тем больше хотелось наркотиков.

После знакомства с кокаином я потерял абсолютно все. Сначала я употреблял немного, пока кокаин не стал главным в моей жизни. Любые сэкономленные деньги шли на наркотики. Я не мог не "вмазаться". Принимал кокаин три раза в день: утром, в обед и вечером.

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Я потерял все, кроме жены и дочерей, которые до сих пор со мной. Попробовать кокаин – самая большая ошибка в моей жизни", – цитирует Донизете Goal со ссылкой на бразильское издание Globoesporte.

Донизете начинал карьеру в Сан-Паулу. В 2005-м он выиграл с бразильским клубом Кубок Либертадорес, а затем победил на Клубном чемпионате мира – в финале Сан-Паулу одолел Ливерпуль. В дальнейшем карьера футболиста пошла на спад. Закончил профессиональные выступления он в 2019-м.

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