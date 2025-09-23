"Довбик – альтернатива Фергюсону, оба из которых очень хорошо выглядели на последней тренировке. Однако он также может стать альтернативой, поскольку моя идея – немного расширить состав и дать больше возможностей для ротации.

Ницца – Рома: римская пресса спрогнозировала роль Довбыка – он борется за место в старте

Мы, безусловно, создали костяк очень крепких игроков, которые показывают очень хорошую игру в этот период. Однако также верно и то, что рано или поздно нам нужно будет попытаться вселить больше уверенности в других игроков, чтобы иметь возможность играть как можно больше матчей.

Проблемы команды в нападении, за исключением матча с Торино, особенно очевидны, когда они ведут в счете. В таких ситуациях Рома склонна защищать преимущество 1:0, а не искать еще один гол, который обеспечил бы большую безопасность, тем самым делая игру более открытой. Мое мнение, подтвержденное последним матчем, заключается в том, что, ведя в счете, команда не продолжает играть в прежнем стиле, в зависимости от результата. Зачастую соперник этим пользуется, и исход матча остается на волоске из-за чрезмерной осторожности. На самом деле, когда ведешь в счете, голевых моментов должно быть больше, чем при счете 0:0", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Матч Ницца – Рома состоится в среду, 24 сентября.

Рома переиграла Лацио на выезде впервые за 9 лет – Довбик растворился на поле, безумное расточительство обидчика Динамо