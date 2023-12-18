Проблемы Цыганкова подтвердились, Довбик готов: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Жирона – Алавес
20:51 - Читати українською
Жирона принимает Алавес в рамках 17-го тура Ла Лиги 2023/24. Стартовые составы и информация по онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Жирона – Алавес начнется в 22:00 по киевскому времени. Победа позволит каталонцам опередить Реал и вернуться на вершину таблицы. Соперник – середняк Ла Лиги (13 место).
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Артем Довбик вышел в основе, а вот Виктора Цыганкова вообще нет в заявке. Травма полузащитника оказалась достаточно серьезной. Прямую трансляцию можно посмотреть на MEGOGO, а Футбол 24 опишет основные события в текстовом онлайне.
Стартовый состав Жироны:
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