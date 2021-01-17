"В таком возрасте главное, чтобы нашлись желающие. Рассматриваю все варианты, но понимаю, что главное, чтобы они появились. А потом будем о чем-то говорить.

Йовичевич объяснил уход Кравченко из СК Днепр-1 – никакого конфликта не было

Если бы было желание, то Дмитрий Станиславович (Михайленко – прим.) позвонил бы. Но я думаю, что нет. Там молодая команда, развивается (Пафос – прим.). Они работают на продажу.

У каждой команды есть ветераны, которые верой и правдой служили. Поэтому думаю, что проблематично будет остаться в УПЛ. Но я надеюсь. Может какая-то команда из Первой лиги пригласит. Хочется просто играть в футбол и получать удовольствие. Понимаю, что осталось недолго. Желание есть", – сказал Кравченко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич решил не брать 37-летнего Кравченко на тренировочный сбор, а заканчивать с футболом Сергей не хотел, поэтому пока отказался от административной должности в днепровском клубе.

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