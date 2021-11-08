"Я досконально изучил манеру исполнения Лаутаро вместе с тренерским штабом, ведь он главный штатный исполнитель 11-метровых. Что касается удара Чалханоглу, то я хорошо его знаю, но проблема в том, что он тоже меня знает!

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Я делаю все возможное, чтобы продолжать так же. Меньян праздновал мой сейв, потому что он знает, что значит для вратаря, парировать пенальти. Мы с ним очень хорошо ладим с тех пор, как он перешел в Милан. Я помогал ему адаптироваться, ведь я говорю на французском", – цитирует Тетерушану Football Italia.

Напомним, румынский голкипер стал основным после травмы Майка Меньяна и пока не давал причин сомневаться в его мастерстве. В миланском дерби Тетерушану отразил один из двух пенальти в его ворота и совершил несколько хороших сейвов.

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