После увольнения Нуну Эшпириту Санту из Ноттингем Форест среди тренеров клубов АПЛ не осталось ни одного представителя расовых и этнических меньшинств – впервые с 2023 года.

Зинченко официально получил нового наставника – тренер выигрывал еврокубок и несколько чемпионских титулов

"Эта проблема существует уже более десяти лет, и были бывшие игроки, которые отказались от попыток пробиться в качестве тренеров и менеджеров. Мы знаем, что существуют разнообразные таланты, и клубы должны быть прозрачными и справедливыми в своей практике подбора персонала.

Мы не можем потерять еще одно поколение из-за отсутствия скоординированных действий", – заявил директор Kick It Out Сэмюэл Окафор.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас