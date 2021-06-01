"Проблема не в Лучано Лучи. Всегда ставлю вопрос президентам клубов: "Вы считаете, что он коррумпирован? Что он действительно человек, который получает деньги за то, что делает такую ​​историю?". И все говорят, что нет. Проблема в другом.

УАФ продлила контракт с Лучи, – СМИ

Проблема в самых президентах. Они сами ищут возможности, чтобы стимулировать арбитров и создают эту коррупцию, от которой потом страдают. Поменяем Лучи, а кого поставим? Думаете, будет по-другому?

Если президенты клубов выходят в эфир и говорят, что мы за честный футбол, а потом администратор или директор стадиона бегает за этим арбитром и предлагает ему какую-то взятку. Они должны перестать играть в двойную игру", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, недавно УАФ продлила контрак с Лучано Лучи еще на один год.

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