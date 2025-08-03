Пробий принимал Чернигов в первом туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 1-й тур 1-й тур

Пробой – Чернигов – 1:0

Гол: Фелипович, 5

Черноморец уверенно одолел Ниву в первом официальном матче сезона

В стартовом туре Первой лиги встретились две команды, которые еще в прошлом сезоне играли в низшем дивизионе. Пробий стал чемпионом Второй лиги, а Чернигов занял третье место и повысился в классе через переходные матчи.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте, Фелипович со штрафного пробил точно в девятку ворот Чернигова. После пропущенного мяча Чернигов активизировался и создал несколько опасных атак, однако хорошо сыграла оборона Пробоя. На 32-й минуте хозяева были близки, чтобы забить второй раз, но голкипер Чернигова справился с ударом Харука, который замыкал подачу с углового.

В конце первого тайма Мироненко классно сбросил мяч грудью Сердюку, но полузащитник Чернигова через рикошет пробил несильно. После перерыва дублем мог отличиться Фелипович, но мяч после его дальнего удара пролетел рядом со стойкой. Вскоре хороший момент не реализовал Оринчак, полузащитник замкнул прострел от партнера, но попал в перекладину.

Черниговцы стали больше контролировать мячом под конец игры, но серьезно потревожить ворота чемпионов Второй лиги не удавалось. Игроки обоих стали все больше нервничать, что привело к небольшой потасовке и нескольким необязательным предупреждениям. В итоге поединок завершился минимальной победой Пробоя.

Динамо победило Верес в стартовом матче в УПЛ – Ванат всему голова, тревога перед ЛЧ и симпатичная игра ровенчан