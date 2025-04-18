В пятницу, 18 апреля, в Группе А Второй лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, Группа А, 14-й тур

Пробой – Ужгород – 5:1

Голы: Палагнюк, 2, 70, Оринчак, 26, 63, Семотюк, 53 – Ильчук, 44

Ольховцы – Самбор-Нива – 2:1

Голы: Грачев, 19, Шестаков, 57 – Скочеляс, 77

Реал Фарма – Куликов-Белка – 0:0

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Лидер Группы А Пробий камня на камне не оставил от Ужгорода. Представитель Ивано-Франковской области отгрузил в ворота соперника 5 мячей, получив в ответ гол престижа. Дублем отметились сразу два игрока команды из Городенки – Василий Палагнюк и Богдан Оринчак. Как следствие, Пробий продолжает возглавлять Группу А и опережает ближайшего конкурента на 6 баллов.

Вильховцы дожали вторую команду Нивы. Закарпатцы сумели прервать 7-матчевую безвыигрышную серию и смогли покинуть предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

В еще одном матче Куликов-Белка на выезде расписал безголевую ничью с Реал Фармой. Представитель Львовской области потерял хороший шанс подняться на третье место и отпустил Пробий в отрыв.

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