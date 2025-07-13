"Супряга? Человек уже сколько лет не играет. Ему нужно, как по мне, где-то найти какую-то команду, где ему будут доверять просто.

Долгожданный гол Супряги и удаление Гусева в видеообзоре матча Динамо – Кишварда – 3:0

Ему нужно восстановить свою игровую форму. Мне так кажется. Другого пути нет.

Ему надо просто играть. Играть, играть и еще раз играть. О нем уже забыли. Сколько он не выступает. Ему надо играть!" – сказал Нагорняк в комментарии Sport.ua.

Напомним, 25-летний Супряга – воспитанник Днепра. Летом 2018-го за 6,5 млн евро перешел в Динамо, однако не смог закрепиться в киевской команде. Выступал в арендах за СК Днепр-1, Сампдорию и Зарю. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Нагорняк в свое время работал со сборными Украины U-16, U-17, U-18 и U-19.

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