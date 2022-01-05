Прямо на рабочем месте – СМИ сообщило детали смерти врача Динамо
Сегодня в другой мир отошел врач киевского Динамо Владимир Малюта.
Сообщение о смерти специалиста, которого еще в 1975 году пригласил в команду Валерий Лобановский, без каких-либо деталей опубликовал официальный сайт Динамо.
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Изданию Meta-ratings удалось узнать, что Владимир Малюта до последнего дня был предан делу. 80-летний врач скончался на своем рабочем месте. У него остановилось сердце.
Владимир Малюта является кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого, орденов "За заслуги" I, II, III степеней, Заслуженным врачом Украины, автором и соавтором множества монографий и книг по научной и практической медицине.
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