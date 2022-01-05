Сегодня в другой мир отошел врач киевского Динамо Владимир Малюта.

Сообщение о смерти специалиста, которого еще в 1975 году пригласил в команду Валерий Лобановский, без каких-либо деталей опубликовал официальный сайт Динамо.

Умер легендарный врач Динамо и сборной Украины

Изданию Meta-ratings удалось узнать, что Владимир Малюта до последнего дня был предан делу. 80-летний врач скончался на своем рабочем месте. У него остановилось сердце.

Владимир Малюта является кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого, орденов "За заслуги" I, II, III степеней, Заслуженным врачом Украины, автором и соавтором множества монографий и книг по научной и практической медицине.

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