В возрасте 41 года в собственном доме в Сеграти умер экс-президент Палермо Пол Баккальини, более известный как Йена. Как информирует GdS, предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Это – главная версия следователей. Вскрытие, назначенное на ближайшие часы, развеет все сомнения.

Баккаллини было 41 год, и он получил известность в 2017 году, когда начал длительные и противоречивые переговоры о покупке Палермо. Президент Палермо Маурицио Дзампарини неожиданно для всех представил его прессе как своего преемника на посту главы клуба "розанеро".

После традиционных рукопожатий и улыбок Дзампарини объявил о подписании предварительного договора о передаче права собственности, который должен был быть оформлен в течение следующих месяцев.

Де-факто Баккальини стал президентом клуба, но не де-юре. Однако месяцы шли, а подписи так и не были получены. В июле Дзампарини официально отклонил предложение, которое официально закрепило бы соглашение, из-за "отсутствия достаточного финансового обеспечения", а сам Баккальини ушел с должности президента клуба, что вызвало немало сомнений относительно его реальных финансовых возможностей.

Впоследствии Дзампарини объяснил, что "Баккальини хотел приобрести Палермо за 20 миллионов евро в рассрочку", и что "за ним ничего не было". Это была большая иллюзия для жителей Палермо, которым уже было обещано будущее, полное побед и успехов. И они приветствовали его с транспарантом на стадионе: "Добро пожаловать, Пол, зажжем наши цвета".

