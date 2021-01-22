Бывший форвард Динамо и сборной Украины Александр Призетко признался, кто из игроков поразил его больше всего в прошлом году.

"Если даже не в основную обойму, то, как минимум, шанс показать себя в сборной заслужили Владислав Кочергин, Владлен Юрченко и Александр Филиппов, которые по ходу сезона показывали хороший футбол.

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Думаю, эти футболисты находятся в поле зрения тренерского штаба Андрея Шевченко. Если у ребят не будет проблем со стабильностью, то приглашение в национальную команду не заставит себя долго ждать", – сказал Призетко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, первый официальный матч в 2021 году сборная Украины проведет против Франции на выезде (24 марта) в рамках отбора на ЧМ-2022.

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