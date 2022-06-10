Марко Марин остается в футболе после карьеры игрока, которая не оправдала всех надежд.

Црвена Звезда на своем официальном сайте объявила о назначении 33-летнего немца главой скаутской службы.

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Марин подавал огромные надежды на заре карьеры и регулярно выступал за сборную Германии, с которой выиграл "бронзу" ЧМ-2010. Летом 2012-го Челси приобрел звезду Вердера за 8 млн евро, однако хавбек наиграл за "синих" всего 16 матчей. Начались постоянные травмы и смены клубов с ухудшением качества – Севилья, Фиорентина, Андерлехт, Трабзонспор, Олимпиакос, Црвена Звезда, Аль-Ахли, Аль-Раед и Ференцварош. Марин устал от этого процесса и наконец-то повесил бутсы на гвоздь, однако сразу взялся за другую работу в сербском клубе.

В прошлом сезоне Црвена Звезда оформила "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Сербии. В команде выступает экс-защитник Динамо Александар Драгович.

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