Эвертон сокрушил Борнмут в восьмом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Борнмут пропустил очень быстро гол в свои ворота. Илья Забарный неудачно поскользнулся и соперник перехватил мяч, открыв счет.

Эвертон уничтожил Борнмут, идущий на дно АПЛ – Забарный привез гол и не забил в пустые ворота, Миколенко развил избиение

До перерыва в ворота "вишен" влетел еще один гол. Во втором тайме ситуация не изменилась. Эвертон продолжил давить на соперника. В итоге "ириски" забили еще один мяч. Украинцы Миколенко и Забарный отыграли все 90 минут.

Эвертон находится на 15 строчке с 7 баллами, а Борнмут с тремя очками расположился на предпоследнем месте.