Привлекательная премьера Короля Артура – великолепный гол и отличный матч от новичка Барселоны

Новичок испанской Барселоны Артур продолжает собирать комплименты специалистов. На этот раз он поразил экспертов в первом спарринге "блаугранас" против Тоттенхэма.

Бразилец продемонстрировал прекрасное умение играть в пас, а также заслуживает оценки за отличную нагрузку штрафной своей неутомимой правой ногой, сообщает Mundo Deportivo.

Артур отличился красивым дебютным голом за Барселону

Дебют Артура за Барсу не мог быть лучшим. Он вместе с еще одним новичком – Клеманом Лангле – оказался в старте, а Малком начал игру со скамейки запасных. Бразилец, который играл с "четверкой" на спине (в официальных матчах под этим номером выступает безусловный игрок основы Иван Ракитич – Футбол 24), занял позицию в центре поля, ближе к правому флангу. Первый тайм против Тоттенхэма в исполнении 21-летнего хавбека был невероятным. Он показал свой высокий уровень игры, а вишенкой на торте стал забитый гол. На 29-й минуте поединка Артур получил передачу от Рафиньи и виртуозным ударом правой отправил мяч в левый верхний угол ворот Гаццаниги.

Еще до забитого мяча, кстати, стильно отмеченного вместе с партнерами, Артур доказал, что имеет ДНК Барселоны. Собственно, ценители его таланта говорили о таком достоинстве еще тогда, когда "блаугранас" впервые проявили интерес к подписанию полузащитника. Воспитанник Гремио невероятно разрывал оборону Тоттенхэма короткими и средними передачами – как в центре, где было много пространства, так и ближе к последней трети поля, на которой давление обороны "шпор" было сильнее. Но даже так остановить Артура защитники не смогли. Обозреватели уже заявили, что бразилец играл так, словно это далеко не первый его поединок за Барселону.

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"Парень из глубинки без единого тату". Так назвал Артура колумнист AS Хуан Хименес. По его мнению, хавбек является раритетом в современном футболе. Бриллиант, который накануне продемонстрировал весь свой блеск, является сыном простого бразильского фермера, который любит музыку в стиле кантри. Вчера на магическом Роуз Боул, где Бразилия в четвертый раз стала чемпионом мира, все взгляды были обращены на представителя нового поколения "селесао" – Артура. Забитый мяч, феноменальная точность передач (93,5 %) – впечатляющий дебют, и твое имя на устах у всех во время послематчевой пресс-конференции.

"Рафинья прекрасно сбросил мне под удар. Я пробил и попал. Забивать всегда хорошо, поскольку помогаешь команде, но самое важное то, что тренер поздравил нас всех и доволен тем, как прошел матч", – пояснил дебютант после матча.

Артур уже знает, что наблюдать за его игрой – удовольствие. Он уже показал свое качество во время нескольких тренировок с Барсой, хотя и признался, что начал подготовку к сезону с лишним весом. Бразилец не нервничает ("я только хочу попасть в основу") и уверяет, что его давняя мечта становится реальностью. "Я всегда представлял себя здесь и в конце концов это случилось. Очень хорошо, что так произошло". Похоже, Барселона нашла идеального командного игрока на долгие годы, бриллианта, которого каталонцам нужно лишь немного огранить.

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