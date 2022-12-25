"Я говорила больше на русском, английском языках, украинский помню только со школы, но сейчас, в этих условиях, конечно я понимаю, насколько это важно для меня лично, для моей семьи.

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Честно говоря, именно в Арабских Эмиратах мы очень хотим, чтобы нас видели как украинцев, потому что здесь очень много русскоязычных, и мы очень хотим выделяться. Чтобы все слышали, что мы из Украины, потому что мы этим гордимся. Я считаю, что Андрей разговаривает лучше, детям довольно тяжело, но они очень стараются. Андрей говорит исключительно на украинском языке с детьми, даже с самым младшим, чтобы прививать ему это с самого детства.

Андрей всегда со своими родителями и семьями разговаривал на украинском, то есть со мной на русском, с ними – на украинском. Для него это не была проблема", – рассказала Инна в интервью YouTube-каналу Анны Ребровой.

Напомним, в текущем сезоне Ярмоленко провел за Аль-Айн 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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