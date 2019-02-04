"Привет ребятам из Динамо", – экс-селекционер Олимпиакоса рассказал, что будет болеть за киевлян в матче с греками

Бывший селекционер Олимпиакоса Хорен Оганесян признался, что будет болеть за Динамо в очном противостоянии команд в Лиге Европы.

"За кого болеть в противостоянии Олимпиакоса и Динамо в Лиге Европы? Конечно, за Динамо. Всегда болею за украинские команды в еврокубках. С Балем дружил, приятно было поговорить с Блохиным, Буряком, Бессоновым. Пользуясь случаем, передаю привет всем ребятам с Динамо, против которых играл и с кем дружил!

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По поводу нынешних противостояний в Лиге Европы, для Динамо главное – выстоять в первом, гостевом поединке. 14 февраля киевлянам будет непросто. Олимпиакос традиционно мощно играет дома, там сумасшедшая поддержка болельщиков. Примерно такая же, какая была у Олега Блохина в его прощальном матче на тогда еще Республиканском стадионе 28 июня 1989 года.

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