toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

"Привет, читер", – Аль-Хелаифи назвал Бартомеу необычным прозвищем из-за де Йонга

11:40 130 Читати українською
"Привет, читер", – Аль-Хелаифи назвал Бартомеу необычным прозвищем из-за де Йонга
Аль-Хелаифи и Бартомеу (по бокам) / Барселона

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи придумал коллеге из Барселоны Хосепу Бартомеу оригинальное прозвище.

18 февраля в Ньоне состоялось заседание Стратегического комитета УЕФА по профессиональному футболу. В частности, на нем присутствовали президенты ПСЖ и Барселоны.

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи обвиняется в коррупции

Садясь за стол, Нассер Аль-Хелаифи поздоровался с Бартомеу следующим образом: "Привет, читер". Это прозвище услышали все присутствующие, сообщает МundoDeportivo.

Барселона хочет выиграть все трофеи в сезоне 2019/20, – Бартомеу

Причиной такой фразы стало подписание Барселоной звездного хавбека Аякса Фрэнки де Йонга, ведь ПСЖ считал, что молодой голландец перейдет в их клуб.

blog_ava
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:25
524
Теги
Испания Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ УЕФА Хосеп-Мария Бартомеу Нассер Аль-Хелаифи Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
23
мин
ЛАСК
22:00
Брюгге
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук