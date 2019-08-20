"Привет, читер", – Аль-Хелаифи назвал Бартомеу необычным прозвищем из-за де Йонга

Аль-Хелаифи и Бартомеу (по бокам) / Барселона

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи придумал коллеге из Барселоны Хосепу Бартомеу оригинальное прозвище.

18 февраля в Ньоне состоялось заседание Стратегического комитета УЕФА по профессиональному футболу. В частности, на нем присутствовали президенты ПСЖ и Барселоны.

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи обвиняется в коррупции

Садясь за стол, Нассер Аль-Хелаифи поздоровался с Бартомеу следующим образом: "Привет, читер". Это прозвище услышали все присутствующие, сообщает МundoDeportivo.

Барселона хочет выиграть все трофеи в сезоне 2019/20, – Бартомеу

Причиной такой фразы стало подписание Барселоной звездного хавбека Аякса Фрэнки де Йонга, ведь ПСЖ считал, что молодой голландец перейдет в их клуб.