Президент Динамо Игорь Суркис может распрощаться со значительной суммой из-за длительного конфликта с Приватбанком.

Приватбанк планирует восстановить обязательства Динамо насчет выплаты 16,7 млн долларов и Игоря Суркиса – 150 млн гривен (около 5 млн долларов) за кредит 2013 года, сообщает Liga.net.

Суркисы могут не получить 350 млн долларов от Приватбанка – Верховный Суд приостановил выполнение решения

К июню 2020 года долги были закрыты, поскольку в январе 2018-го банк осуществил взаимозачет долга Игоря Суркиса, его дочери Светланы и Динамо на сумму 22 млн долларов. Она была списана с депозитных счетов членов семьи Суркисов.

Большая палата Верховного суда в июне подтвердила, что ПриватБанк правомерно конвертировал депозиты семьи Суркисов при национализации банка в декабре 2016-го. Тогда поводом для списания была связанность Суркисов с Игорем Коломойским.

Суркисы выиграли у Приватбанка суд на 10 миллиардов

Это решение Большой палаты фактически аннулировало взаимозачет долга в январе 2018-го. Суркисы лишились прав на депозиты в Приватбанке, их обязательства перед банком теперь должны быть восстановлены.

Приватбанк рассчитывает восстановить обязательства до конца года. Также банк хочет вернуть около 330 млн гривен, которые Суркисам выплатили в 2018-м в качестве возврата депозитов. Приватбанк должен обратиться в суд по этому делу до 15 июня 2021 года.

"Навсегда первая": Зарю в Лиге Европы будет судить уникальная арбитресса, которая помогала Клоппу брать трофей