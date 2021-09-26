Экс-тренер Тоттенхэма и Астон Виллы Тим Шервуд убежден, что Бруну Фернандеш чувствовал давление звездного соотечественника во время выполнения рокового пенальти.

"Такие промахи не происходят просто так. Раньше мы никогда не видели, чтобы он пробил над перекладиной.

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Обычно он ждет, пока вратарь упадет, и катит мяч в другой угол. Это давление от присутствия главного человека (Роналду). Это повлияло на мысли Бруну", – цитирует Шервуда Daily Express.

Добавим, что для Фернандеша это был лишь второй промах из 23 пенальти за время выступлений в составе Манчестер Юнайтед.

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