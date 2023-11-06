"Чтобы заработать очко на Сантьягу Бернабеу, надо много страдать – так оно и получилось. Были моменты, когда нас сильно прижимали к воротам, но мы выдержали, несмотря на усталость в последние минуты. Поэтому я уеду отсюда очень счастливым.

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Думаю, мы хорошо контролировали Винисиуса, Камавингу и Беллингема, не дав им много свободного пространства. Нам не хватало контроля мяча на половине соперника, но сегодня игра в обороне была важнее.

Реал попытался найти решение, переведя Модрича на фланг. Он хорошо использовал пространство, и нам было тяжело с этим справиться. После его замены нам стало несколько легче", – цитирует Родригеса издание Marca.

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