"Мы проанализировали нашего соперника, и да, мы осознаем ответственность. Нам надо забить два гола. Мы должны продемонстрировать нашу лучшую игру в этом матче. Мы упорно работали, хорошо тренировались и можем сказать вот что – первая половина матча закончилась, настало время сыграть вторую половину. Нам нужно забить первый гол. Это очень важно для нас.

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Нам не поможет Жедсон Фернандеш (вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трансферу в Спартак, – прим.). Все в клубе его любят, я желаю ему удачи. Он играл в отличный футбол на прошлой неделе, хотя знал, что уходит. Мы найдем ему замену. Есть Жоау Мариу. Есть игроки на разных позициях, которые будут выполнять другие роли, чем Жедсон.

Как вы знаете, Бешикташ хорошо поработал в летнее трансферное окно. Мы пригласили игроков высшего сорта, таких как Оркун Кёкчю и Тамми Абрахам и продолжаем находиться в поиске усиления. Я верю, что смогу собрать команду, которая будет бороться за трофеи.

У Оркуна незначительная травма – он не готов на 100%. Но мы пригласили его сюда, потому что он важный игрок", – сказал Сульшер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в первом матче 2-го тура отбора Лиги Европы Бешикташ на своем поле проиграл Шахтеру со счетом 2:4. Победитель противостояния в следующем раунде встретится с худшей из команд в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).

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