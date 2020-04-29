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"Пришло время сделать следующий шаг": Онана хочет покинуть Аякс

14:09 23 Читати українською
"Пришло время сделать следующий шаг": Онана хочет покинуть Аякс
Андре Онана / ФК Аякс

Голкипер амстердамцев считает, что пришло время сделать следующий шаг в карьере.

Напомним, в услугах 24-летнего камерунца заинтересованы Барселона и лондонский Челси. Амстердамцы оценивают голкипера в 40 млн евро.

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"Безусловно, я очень счастлив в Аяксе и благодарен этому клубу. Я провел здесь пять прекрасных лет, но сейчас пришло время сделать следующий шаг. Мы приняли это решение в прошлом году. Я пока не знаю, что случится, но мои амбиции понятны", – цитирует камерунца Fox Sports.

Стоит отметить, Онана выступал за юниорские команды Барсы в 2010-2015 годах. В текущем сезоне, который на днях был официально завершен, 24-летний камерунец провел 24 матча, из которых 8 были "сухими". Его контракт действует еще 2 года.

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