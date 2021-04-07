"Я чувствую себя уже лучше. Правда, нос еще болит, но все в порядке. С момента игры нахожусь дома, но завтра пойду к врачу, после чего, надеюсь, смогу приступить к отдельным занятиям.

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Смогу ли сыграть со Львовом? Надеюсь на это, но пока ничего не могу сказать, кроме того, что сам хочу вернуться в игру в ближайшем матче.

Помню ли эпизод? Если честно, ничего не помню! Только пришел в себя, и сразу сказал: "Что я здесь делаю? Я должен спешить играть на поле!" И начал рваться туда. Но медиков мое желание не устроило", – цитирует Тилля FootBoom.

Напомним, в игровом эпизоде ​​Сергей Яворский – одноклубник люксембуржца – на скорости локтем врезался в лицо Оливье, после чего тот покинул поле на носилках и был госпитализирован.

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