Пришел, увидел, победил: Санчес создал собственный бренд, соблазнил роскошную блондинку и удалил видеодоказательства

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес представил собственную линию одежды, а также принял участие в промо нового бренда. Правда, это не понравилось фанатам "красных дьяволов".

В понедельник 29-летний чилиец продемонстрировал новую линию одежды в своем твиттере, но уже час спустя вынужден был удалить все фотографии и видеоролик.

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Санчес из-за неизвестной травмы пропустил субботний поединок АПЛ, в котором Брайтон дома сенсационно победил Манчестер Юнайтед. Большинство фанатов манкунианцев сошлись на том, что нападающий выбрал не слишком удачное время для презентации. Один из болельщиков МЮ недовольно отметил, что "клуб подписал модель с зарплатой 500 тысяч в неделю".

Отметим, что Санчес принял участие в создании линии одежды by Alexis вместе с брендом JJO. В промо новой коллекции чилийский форвард соблазняет блондинку, а также активно меняет собственные луки не хуже передовых моделей планеты.