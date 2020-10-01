"Хорошие ощущения, всегда хотел играть за эту команду. Буду продолжать радовать болельщиков, рад здесь остаться. Пришел новый тренер – и все пришлось начинать с чистого листа, нужно было все доказывать снова. Тренер не смотрел на предыдущие заслуги.

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Жеребьевка Лиги чемпионов? Посмотрим. Главное, что выполнили задачу, вышли в группу. Кого хочешь или не хочешь там – без разницы, нужно выходить и демонстрировать уровень", – сказал Шапаренко в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, 21-летний полузащитник подписал сегодня новое соглашение с Динамо, согласно которому продолжит выступления в футболке "бело-синих" до 2025 года. После прихода в Динамо Мирчи Луческу Шапаренко стал футболистом основы – в текущем сезоне УПЛ он провел 4 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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