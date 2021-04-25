Бывший тренер Динамо Максим Шацких выделил Артема Беседина из всех нападающих, которые работали под его руководством в киевском клубе.

"Сейчас, пока была пауза, он немного высох. Хочется, чтобы он набрал, чтобы выглядел мощнее. Природа его не наградила ничем.

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Если сравнивать его с Супрягой, то все говорят о скорости Влада. У Беседина этого нет. Не сказать, что он тихоход. Он обладает скоростью, но не очень высокой. У Артема всего по чуть-чуть. Для форварда его роста достаточно. Он крепкий.

Для Беседина главное – больше забивать. Тогда он чувствует уверенность. Если матч или два он не забивает, то упускает нить игры", – сказал Шацких в программе Вацко Live.

Напомним, знаменитый экс-форвард входил в тренерский штаб Александра Хацкевича в Динамо с 2017 по 2019 годы. За это время киевляне дважды завоевали Суперкубок Украины, однако в чемпионате и Кубке триумфовал Шахтер.

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