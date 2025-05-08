“Принято считать, что в этом сезоне у Ромы есть герой (Миле Свилар) и антигерой (Артем Довбик). Украинец, который сейчас завершает свой первый сезон в ”джаллоросси“, всегда оказывается в центре комментариев, в основном критического характера, как со стороны болельщиков, так и со стороны журналистов. Раньери неоднократно говорил, над чем ему еще есть над чем совершенствоваться; когда люди говорят об украинце, они всегда воротят нос.

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Жизнь усложняется, когда ты нападающий в команде, для которой победы со счетом 1:0 – это визитная карточка. Если вы нападающий и футболист, как Довбик, ваши выступления оцениваются по тому, забиваете вы голы или нет. Среднего варианта не существует.

Голы голам рознь. Одно дело сделать хет-трик при счете 2:0, и совсем другое – забить победный гол или гол, который открывает или сравнивает счет в матче. В этом Довбик, имея те же показатели, что и Лаутаро Мартинес или Лукаку, забил больше, чем Кастельянос и Влахович. Он забивал победные мячи в ворота Дженоа, Монцы, Удинезе, Комо, Кальяри, Лечче и Фиорентины.

Если посчитать, то голы Довбика оказались решающими и принесли Роме около 20 очков в турнирной таблице. Лишь два его мяча – против Вероны и Пармы – были "пустыми" и не влияли на результат.

Будущее Довбика еще не определено, и нет сомнений, что многие 1:0 могли бы превратиться в 2/3:0, если бы Довбик был точнее у ворот. Но игнорировать его результативность – так же неправильно", – написал в своей колонке журналист Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро.

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